Туктамышева, Самодурова и Загитова представят Россию в финале "Гран-При"

Стали известны все участницы финала "Гран-при". Россию представят три фигуристки: чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, олимпийская чемпионка Алина Загитова и призер этапов серии "Гран-при" Софья Самодурова.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла пробиться в финал "Гран-при". После короткой программы фигуристка шла на третьем месте, набрав 67,55 баллов. За прокат произвольной программы Медведева получила 125, 26 баллов и заняла пятое место. В сумме за два проката она получила 192.81 балл и заняла итоговое четвертое место.
Финал "Гран-при" пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.
Участницы финала "Гран-при":
Сатоко Мияхара (Япония)
Алина Загитова (Россия)
Рика Кихира (Япония)
Елизавета Туктамышева (Россия)
Каори Сакамото (Япония)
Софья Самодурова (Россия)
Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал