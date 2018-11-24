Туктамышева, Самодурова и Загитова представят Россию в финале "Гран-При"

Стали известны все участницы финала "Гран-при". Россию представят три фигуристки: чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, олимпийская чемпионка Алина Загитова и призер этапов серии "Гран-при" Софья Самодурова.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не смогла пробиться в финал "Гран-при". После короткой программы фигуристка шла на третьем месте, набрав 67,55 баллов. За прокат произвольной программы Медведева получила 125, 26 баллов и заняла пятое место. В сумме за два проката она получила 192.81 балл и заняла итоговое четвертое место.

Финал "Гран-при" пройдет с 5 по 9 декабря в Ванкувере.

Участницы финала "Гран-при":

Сатоко Мияхара (Япония)



Алина Загитова (Россия)



Рика Кихира (Япония)



Елизавета Туктамышева (Россия)



Каори Сакамото (Япония)



Софья Самодурова (Россия)

Медведева заняла на этапе "Гран-при" во Франции 4-е место и не вышла в финал

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