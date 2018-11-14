Туктамышева рассказала, какой закон продвигала бы, став президентом США

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева в Твиттере ответила на следующий вопрос: "Какой самый безумный закон вы бы продвигали, если представить, что вы президент США?".

– Большая вечеринка для всех у бассейна в Белом доме каждую неделю, – написала Туктамышева.

Кроме того, спортсменка отметила, что Санкт-Петербург является лучшим городом мира, и назвала свое утверждение аксиомой.

Отметим, что Туктамышева на предстоящем этапе "Гран-при" в Москве будет работать комментатором. Соревнования пройдут 16-18 ноября.