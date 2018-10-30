Туктамышева рассказала, как родился номер с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева, победившая на "Гран-при Канады", в интервью "СЭ" рассказала подробности своего выступления.

Напомним, спортсменка во время показательной программы на Skate Canada разделась до белья. Она сняла верхнюю часть костюма, оставшись в одном бюстгальтере. Победительница второго этапа "Гран-при" выступала под песню Бритни Спирс Toxic.

– Ваш показательный номер не остался без внимания даже тех, кто и не следил за фигурным катанием. Как появилась мысль создать нечто провокационное?

– Это идея моего друга, мне она понравилась, так как я понимала, что под Toxic Бритни Спирс может получиться зажигательный номер и предложила тренерам его делать. Мы достаточно много над ним работали, но так как в костюме вышла в первый раз, то были небольшие казусы. Но к Японии все исправим и получится полноценный качественный номер. Выкладывала до этого фото в другом платье? Так я просто обозначала тему. Коллеги были в восторге. Мой молодой человек Андрей представлял, что его ждет и ему, конечно же, понравилось.

– Ваш тренер Алексей Мишин тоже оказался причастен к Тохic, ведь именно он подавал вам поднос с напитками. Как он отнесся к идее номера?

– Сначала довольно скептично, а потом ему понравилось.

– Как только вы вышли, и даже еще ничего не успели снять, появилась какая-то ассоциация с "Sex bomb” Евгения Плющенко 2001 года…

– Приятно, если зрители воспринимают меня именно так: раз я выхожу на лед, значит сейчас что-то будет. Все-таки шоу делаются для болельщиков, а не для судей.

– Футбольный "Зенит" уже выразил готовность взять на борт, а насколько вы погружены в футбольную тему?

– Стала больше следить за футболом после домашнего чемпионата мира, стала чаще ходить на матчи. Но поскольку график сложный, не всегда могу попасть на игры. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Туктамышевой - здесь