Туктамышева показала медаль и поделилась эмоциями. Она счастлива

Россиянка Елизавета Туктамышева, которая выиграла второй этап "Гран-при" Skate Canada, счастлива, что смогла победить, несмотря на не самый удачный прокат произвольной программы. Фигуристка упала, исполняя тройной аксель.

В своем Инстаграме она показала медаль за победу на турнире, а также поделилась своими впечатлениями.

- Какой насыщенный день получился! Так рада, что смогла остаться на пьедестале, и даже выиграть этот турнир! Много еще над чем стоит работать, но друзья, я счастлива! Спасибо за поддержку и любовь, - написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Туктамышева стала третьей в произвольной программе, набрав 129,10 балла. По сумме двух программ она набрала 203,32 балла, что позволило ей выиграть турнир.