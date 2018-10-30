18:30 | Фигурное катание

Туктамышева описала противостояние Медведевой и Загитовой гифкой с кошками. Дикое видео

Елизавета Туктамышева. Фото USA TODAY Sports
Елизавета Туктамышева. Фото USA TODAY Sports
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оригинально прокомментировала ситуацию в женском одиночном катании. Спортсменка в Твиттере выложила гифку с двумя кошками, рвущими друг у друга кусок мяса, в то время, как третья ест его.

"Пусть мир смотрит на битву Медведевой и Загитовой. А я? Я буду кошкой посредине, наслаждающейся каждой секундой", - написала Туктамышева. 

 

28 октября на Skate Canada Туктамышева заняла первое место, а Медведева стала третьей.

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