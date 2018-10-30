Туктамышева описала противостояние Медведевой и Загитовой гифкой с кошками

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева оригинально прокомментировала ситуацию в женском одиночном катании. Спортсменка в Твиттере выложила гифку с двумя кошками, рвущими друг у друга кусок мяса, в то время, как третья ест его.

"Пусть мир смотрит на битву Медведевой и Загитовой. А я? Я буду кошкой посредине, наслаждающейся каждой секундой", - написала Туктамышева.

Let the world watch battle between Medvedeva and Zagitova. Me? I'll be that middle cat enjoying every second pic.twitter.com/RG6KrSk5kv – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 30 октября 2018 г.

28 октября на Skate Canada Туктамышева заняла первое место, а Медведева стала третьей.