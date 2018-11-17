Туктамышева объяснила шутку про Трампа

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева в интервью RT ответила, почему ранее заявила, что в качестве партнера для парного катания выберет президента США Дональда Трампа.

​– Как решились на твит про президента США Дональда Трампа, в котором сказали, что выберете его для парного катания, чтобы выставить глупцом?

– Я догадывалась, что это вызовет резонанс, но не думала, что настолько большой. Это была абсолютная шутка. Интересно было посмотреть, как люди отреагируют. Реакция была более чем яркая.

– Вам действительно хотелось бы встретиться с Дональдом Трампом когда-нибудь?

– Он настолько яркая фигура в современном мире, если судить по новостям, поэтому и захотелось пошутить. По-моему, это было действительно смешно.