Туктамышева не выздоровела до отлета в Китай на Cup of China

Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева не успела выздороветь до отлета в Китай. Об этом сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин. Однако, по его словам, она выступит на этапе серии "Гран-при" в Пекине.

Туктамышева заявлена для участия на пятом этапе (Cup of China), который состоится 18 - 20 ноября. Ранее фигуристка заняла четвертое место на этапе в Канаде, а на прошлой неделе заболела.

- У Лизы температура 34,6, так она себя чувствует. У нее упадок сил, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Но мы уже не можем отступать. Завтра (во вторник) в 5:30 вылетаем в Москву, а потом по маршруту Москва - Пекин. Будем надеяться, что Лиза будет чувствовать себя лучше, надежду у людей не отнять!