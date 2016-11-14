16:44 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Туктамышева не выздоровела до отлета в Китай на Cup of China

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Чемпионка мира 2015 года в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева не успела выздороветь до отлета в Китай. Об этом сообщил тренер спортсменки Алексей Мишин. Однако, по его словам, она выступит на этапе серии "Гран-при" в Пекине.

Туктамышева заявлена для участия на пятом этапе (Cup of China), который состоится 18 - 20 ноября. Ранее фигуристка заняла четвертое место на этапе в Канаде, а на прошлой неделе заболела.

- У Лизы температура 34,6, так она себя чувствует. У нее упадок сил, - цитирует "Р-Спорт" Мишина. - Но мы уже не можем отступать. Завтра (во вторник) в 5:30 вылетаем в Москву, а потом по маршруту Москва - Пекин. Будем надеяться, что Лиза будет чувствовать себя лучше, надежду у людей не отнять!

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161114/1112232887.html

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