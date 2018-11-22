18:29 | Фигурное катание

Туктамышева не верит в свою победу в финале "Гран-при"

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично прокомментировала вероятность своей победы в финале "Гран-при", который пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года.

- Единственный способ завоевать золото в Ванкувере для меня - это ограбить ювелирный магазин, - написала Туктамышева в своем Твиттере.

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии, тем самым выйдя в финал этого турнира.

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