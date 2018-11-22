Туктамышева не верит в свою победу в финале "Гран-при"

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева иронично прокомментировала вероятность своей победы в финале "Гран-при", который пройдет в канадском Ванкувере с 6 по 9 декабря 2018 года.

- Единственный способ завоевать золото в Ванкувере для меня - это ограбить ювелирный магазин, - написала Туктамышева в своем Твиттере.

The only way I’m getting the gold in Vancouver is if I’ll rob jewelry store there😂 – Elizaveta Tuktamysheva (@TuktikLiza) 22 ноября 2018 г.

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии, тем самым выйдя в финал этого турнира.

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