20:33 | Фигурное катание

Туктамышева назвала самую сумасшедшую фигуристку. Вы удивитесь

Бетина Попова. Фото Инстаграм
Бетина Попова. Фото Инстаграм
Обсудить
0

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью RT заявила, что считает самой сумасшедшей фигуристкой свою подругу Бетину Попову

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🌪

Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 23 Окт 2018 в 10:42 PDT

Попова выступает в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым с 2016 года. Они становились серебряными призерами Финала Кубка России (2017).

Ранее партнером Поповой был Юрий Власенко, с которым она дважды выигрывала серебро первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Betina Popova (@bet1nka) 14 Сен 2018 в 5:07 PDT

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии. Спортсменка вышла в финал этого турнира, который пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере. 

Все о фигурном катании - здесь

 

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/575056-tuktamysheva-blic-intervyu?fbclid=IwAR0FdtWCrvNV3SiniWgUdNwHyihnearbCGYsM5UvPV7SvH00GwmmAgfUTHE

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы других СМИ
Загрузка...