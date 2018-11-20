Туктамышева назвала самую сумасшедшую фигуристку. Вы удивитесь

Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью RT заявила, что считает самой сумасшедшей фигуристкой свою подругу Бетину Попову.

Попова выступает в танцах на льду в паре с Сергеем Мозговым с 2016 года. Они становились серебряными призерами Финала Кубка России (2017).

Ранее партнером Поповой был Юрий Власенко, с которым она дважды выигрывала серебро первенства России по фигурному среди юниоров (2015 и 2016 годы).

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии. Спортсменка вышла в финал этого турнира, который пройдет с 5 по 9 декабря в канадском Ванкувере.

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