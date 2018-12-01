Туктамышева готовится к финалу "Гран-при". Фигуристка поделилась фотографией с тренером

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своем Инстаграме поделилась фотографией с тренировки. На ней присутствует сама спортсменка и ее тренер Алексей Мишин.

- Мне кажется на момент фотографии мы с Алексеем Николаевичем замышляли что-то очень серьезное, - написала Туктамышева в своем Инстаграме.

Напомним, в 2018 году Туктамышева одержала победу на Skate Canada и заняла третье место на этапе "Гран-при" Японии, тем самым выйдя в финал турнира.

Ранее сообщалось, что тренер фигуристки заявил о том, что произвольная программа Елизаветы в финале "Гран-при" в Ванкувере будет значительно сложнее, чем на этапах соревнований.

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