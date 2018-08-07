Чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова чисто исполнила три четверных прыжка на прокатах в Новогорске, сообщает "Р-Спорт". В одной программе она сделала лутц в четыре оборота, после чего два четверных тулупа.

Лутц - самый сложный из четверных прыжков, он никогда не исполнялся женщинами на соревнованиях. В прошлом сезоне Трусова впервые в истории женского катания исполнила два четверных (сальхов и тулуп) на официальных соревнованиях.