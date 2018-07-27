Третий фигурант дела об убийстве Дениса Тена арестован за недонесение

По уголовному делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы три человека. Фамилия третьего задержанного не называется, однако уточняется, что он арестован "за недонесение". Личность задержанного является "следственной тайной".

– Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест, – цитирует Интерфакс заместителя генерального прокурора Казахстана Марата Ахметжанова. – Подозреваемый знал о преступлении и не сообщил. О ходе расследования вам дадут информацию органы внутренних дел.

Он сообщил также, что уголовное дело возбуждено по двум статьям – "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц". Ранее сообщалось о двух задержанных, которых подозревают в убийстве спортсмена.

19 июля Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.