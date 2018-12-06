Тренер Загитовой: "Настрой хороший. Во время тренировки Алина ни разу не упала, что не может не радовать"

Даниил Глейхенгауз, тренер группы Этери Тутберидзе и хореограф фигуристки Алины Загитовой накануне финала "Гран-при" рассказал, как проходит подготовка россиянки. Он отметил, что у спортсменки хороший настрой.

– Настрой хороший, после перелета провели достаточно хорошую тренировку. Ни разу не упала, так что это не может не радовать, – приводит "РИА Новости" слова Глейхенгауза. – Она спокойно раскаталась минут 10, так как у нас было позднее включение (тренировочного проката программы). По ней было видно, что ее все устраивает и ей комфортно.

Всего должно быть в меру. В последнее время и в интернете, и везде было много всяких комментариев, разговоров. Хочется, чтобы этого было поменьше. Она достаточно юная, и ей бы просто было легче тренироваться и доставлять удовольствие людям, не переживать, кому она нравится, а кому нет.

Мы не можем ей запретить что-то читать, а что-то нет, все равно у всех есть телефоны, интернет и так далее. Просто мы обсуждаем некоторые моменты, стараемся донести, на что надо обращать внимание, на что не надо. Все равно мы ее окружаем своей заботой и теплом, кроме тренерских наставлений стараемся еще и как родители быть для нее. Думаю, мы идем в правильном направлении.

Соревнования пройдут с 7 по 10 декабря в Ванкувере. Женщины покажут короткую программу 7 декабря (08.00 МСК), произвольную - 9 декабря (00.55 МСК).