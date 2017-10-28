Тренер - Погорилой: "Я к тебе больше подходить не буду, одна будешь ездить"

Тренер Анны Погорилой Анна Царева раскритиковала выступление фигуристки на этапе "Гран-при" в Канады. Россиянка заняла десятое место в произвольной программе и девятое - в сумме.

- Чего ты умираешь-то, у тебя ноги, что ли, отказывают? Тебе не кажется, что нужно побольше катать от начала до конца программу на тренировках? Что бы не один раз в неделю, а почаще? Аня, ты скорость-то набирай, риттбергер как будто с места делаешь. Понимашь, ты как неживая, – сказала Царева Погорилой.

- Посмотрите, как вы дергали меня, - заметила Погорилая, сдерживая слезы.

- Ань, я к тебе вообще больше подходить не буду, будешь одна ездить, – резко ответила Царева.