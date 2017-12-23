Тренер: "Ошибки в произвольном прокате Алиева связаны со сбоем дыхания"

Тренер Евгений Рукавицын отметил, что неудачное исполнение Дмитрием Алиевым второй части произвольной программы на чемпионате России связано с тем, что он сбил дыхание. В итоге он занял третье место в итоговом протоколе позади Михаила Коляды и Александра Самарина.

- Он точно не знал, как выступили его основные конкуренты, - цитирует "Р-Спорт" Рукавицына. - Я знал, что ребята откатались не очень удачно, но никак не дал ему понять это. Дима, мне кажется, хорошо себя вчера настроил. Но падение на ровном месте сбило ему дыхание. Это уже было на разбеге на аксель, и дальше он какое-то время приходил в себя. Конечно, выводы надо делать, чтобы спортсмен мог выдерживать и физические, и эмоциональные нагрузки, чтобы докатывал программу до конца.