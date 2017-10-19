Тренер Ханю и Фернандеса привлек к работе спортивных психологов

Тренер олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю и двукратного чемпиона мира испанца Хавьера Фернандеса Брайан Орсер отметил, что в преддверии Олимпиады к работе были привлечены спортивные психологи.

– Я мог бы сказать, что нынешний сезон точно такой же, как тот, что был и год, и два назад, но вы не хуже меня понимаете, что он не такой же. Все думают только об Олимпиаде, уровень стресса уже сейчас порой зашкаливает до такой степени, что мы даже решили привлечь к работе со спортсменами спортивных психологов...

– Насколько вероятно, что Ханю и Фернандес продолжат любительскую карьеру после Игр?

– Возможно, прозвучит смешно, но я никогда не спрашивал их об этом. Возможно, подсознательно просто не готов услышать ответ. Хавьер как-то сказал в интервью, что после Игр, возможно, покатается еще год-другой. Что думает Юдзуру, я просто не знаю: все свои интервью в моем присутствии он дает на японском языке. Возможно, захочет остаться – он моложе Фернандеса. Хотя в этом случае не исключаю, что останется и Хави.

– А если уйдут оба?

– Тогда у меня наконец-то появится немного свободного времени.