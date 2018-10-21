Тренер Ефимовой и Коровина: "Расписание этапа "Гран-при" в США странное и неудобное"

Тренер российских фигуристов Алисы Ефимовой и Александра Коровина, которые стали серебряными призерами на этапе "Гран-при" Skate America, который проходил в США, Олег Васильев заявил, что расписание турнира очень странное и неудобное. Он также выразил мнение, что большое количество ошибок участников турнира спортивных пар связано как раз с этим.

- Расписание очень странное и неудобное для всех, - приводит ТАСС слова Васильева. - Пары поздно вечером выступали с короткой программой, а уже через 16 часов - с произвольной, и это учитывая утреннюю тренировку в 7:45 утра. Думаю, большое количество ошибок участников турнира спортивных пар связано с этим. Об этом говорят все, это очень неудобно, а чем обусловлено - непонятно. В остальном все просто отлично - гостиница, каток, хороший лед.

Турнир завершится в воскресенье, 21 октября. Сначала на лед выйдут дуэты с ритмическим танцем (7:10), затем одиночницы с произвольной программой (21:00), последними выступят танцевальные пары с произвольной программой (23:00).