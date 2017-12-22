Тренер Бобровой и Соловьева растрогался до слез во время выступления фигуристов. Видео

Тренер дуэта Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева Александр Жулин растрогался до слез во время выступления произвольной программы фигуристов. Пара набрала 193,08 по итогам двух программ и завоевала титул чемпионов России, который стал для них седьмым.

Ранее дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые тоже тренируются под руководством Жулина, снялись с турнира, проходящего в Санкт-Петербурге. Один из партнеров получил травму после срыва поддержки. Пара подъехала к судье, который объявил, что Синицина и Кацалапов снимаются с турнира.

Боброва и Соловьев - чемпионы России в танцах на льду //

Дуэт фигуристов Синицина и Кацалапов снялся с чемпионата России из-за травмы