Траньков жестко ответил фанатам Загитовой

Олимпийский чемпион Максим Траньков, после интервью которого одному из СМИ его атаковали фанаты Алины Загитовой, ответил тем, кто угрожал ему и его семье.

– Фанаты Загитовой? Слушайте, я не знаю, чьи фанаты мне это пишут, – сказал Траньков. – Я же в посте написал просто – фанаты. Е...ы... (улыбается) А не фанаты Загитовой. Так что каждый думает то, что хочет думать. Никакого конфликта, тем более с Алиной, у меня нет. Я ее только могу поддержать и болеть за нее. Комментарии я закрыл, забанил определенных людей. Конечно, я вчера читал. Могу только поблагодарить фанатов Загитовой за то, что они делают мне лишнюю популярность. (Дмитрий Лунев)

Напомним, что Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на фигуриста и его семью и с угрозами и оскорблениями.

Подробнее о сложившейся ситуации

История с Максимом Траньковым, на которого после нескольких вполне безобидных фраз в интервью накинулись некоторые фанаты Алины Загитовой – дикая. Подобное поведение в принципе недопустимо, идет ли речь о фигурном катании и еще чем-то. Читать далее