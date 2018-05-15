Траньков станет тренером пары Тарасова/Морозов

Двукратный олимпийский чемпио Максим Траньков будет тренером спортивной пары Евгения Тарасова/Владимир Морозов, сообщает "Р-Спорт". Ранее с фигуристами работала Нина Мозер.

Утверждение Транькова состоится завтра в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Формально тренером останется Мозер, но фактически всю работу Тарасовой и Морозовы будет вести Траньков.

На Олимпиаде-2018 Тарасова/Морозов завоевали серебро в командных соревнованиях, в личных финишировали четвертыми.