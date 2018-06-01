Траньков предлагает ввести в фигурном катании молодежную категорию

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков не видит проблемы в победах юных фигуристок на взрослых соревнованиях и не вполне согласен с теми, кто предлагает поднять возрастной ценз до 16 или даже 18 лет.

- Не считаю прямо большой проблемой то, что молодые девочки могут выиграть Олимпиаду, - отметил Траньков. - Когда-то у американцев была Тара Липински, после побед которой планку возраста подняли до 15 лет, создав прецедент. Теперь у нас есть Алина Загитова. Дело в том, что в нашем виде спорта нет молодежной категории, только юниоры и взрослые. А между ними достаточно большая возрастная пропасть. И даже если возраст повысят, ничего особо не изменится. Просто юниоркам придется дольше ждать. Вопрос очень сложный, надеюсь, ISU примет мудрое решение. Давайте тогда сделаем еще одну категорию, будем проводить молодежные чемпионаты мира и Европы - иначе что делать девочке, которая уже в 15 чемпионка мира среди юниоров? Пять раз выигрывать этот турнир? А остальным, которые не могут ее обыграть? Это может убить детский спорт.

Напомним, что на ближайшем конгрессе ISU будет рассматриваться предложение об увеличении возрастного ценза для участия во взрослых соревнованиях до 17 лет. (Антон БАБОШИН)