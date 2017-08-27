Траньков отметил, что им с Волосожар нет смысла официально объявлять о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступающий в паре с Татьяной Волосожар, отметил, что им нет смысла официально объявлять о завершении карьеры, так как они не являются действующими спортсменами. Он также добавил, что пара не получает никакого финансирования от Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, что в феврале у Транькова и Волосожар родилась дочь, а в апреле пара приступила к тренировкам.

– Мы не обсуждали этот момент ни с кем. Мы не знаем, как это будет и будет ли это вообще, – приводит "Р-Спорт" слова Транькова. – Не знаю, надо ли это вообще. Если бы мы были действующими спортсменами, которые, скажем так, "сидят" на зарплате, ездят на сборы, тогда можно было бы говорить о мероприятии с объявлением, но мы занимаемся своими проектами и смысла делать какие-то заявления уже нет.

Мы восстановили все технические элементы, но сказать, что мы тренируемся и готовимся к сезону, нельзя. Мы заняты в спектакле и не имеем каких-то грандиозных соревновательных планов. Мы не думаем о том, стоит ли возвращаться к спортивной деятельности или нет.

От федерации мы не получаем никакого финансирования, сами отказались от него и находимся на абсолютно вольных хлебах. Поэтому говорить о том, что мы занимаем чье-то место, тоже нельзя. Преференций у нас нет.