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Траньков и Волосожар назвали дочь Анжеликой

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Двукратный олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар придумали имя для своей дочки, сообщает 7days.ru. Девочка, родившаяся 16 февраля, получила имя Анжелика.

"До сих пор мы все еще осознаем, что это, наконец, произошло: мы с Таней стали папой и мамой чудесной девочки. Наверно, так говорят все родители и все такое чувствуют – твой ребенок – самое прекрасное, что может с тобой случиться. Никакие медали, никакие достижения, никакие пьедесталы не могут даже соревноваться с мгновением, когда ты впервые берешь на руки свою дочь!" – сказал Траньков.

Дополнительная информация

http://7days.ru/lifestyle/family/tatyana-volosozhar-i-maksim-trankov-dali-docheri-grecheskoe-imya.htm

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