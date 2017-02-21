Траньков и Волосожар назвали дочь Анжеликой

Двукратный олимпийские чемпионы Максим Траньков и Татьяна Волосожар придумали имя для своей дочки, сообщает 7days.ru. Девочка, родившаяся 16 февраля, получила имя Анжелика.

"До сих пор мы все еще осознаем, что это, наконец, произошло: мы с Таней стали папой и мамой чудесной девочки. Наверно, так говорят все родители и все такое чувствуют – твой ребенок – самое прекрасное, что может с тобой случиться. Никакие медали, никакие достижения, никакие пьедесталы не могут даже соревноваться с мгновением, когда ты впервые берешь на руки свою дочь!" – сказал Траньков.