Тиффани Загорски: "У меня триколор и на маникюре, и на коньках"

Бронзовые призеры чемпионата России Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро получили 65,35 балла за прокат короткого танца на чемпионате Европы и отметили, что ошибки могут случиться при дебюте на крупном турнире.

– Фигурное катание – это не только красота, но и спорт, поэтому ошибки бывают, – сказал Гурейро. - Сегодня это случилось у нас.

– В короткой программе на чемпионате России у вас единственных румба была четверного уровня…

Гурейро: – У нас она и сегодня четвертого. Очень много катали ее и работали над ней.

Загорски: – Хотелось показать, что мы – пара, хорошо подготовленная технически.

– Ваш сегодняшний результат на четыре балла отличается от лучшего результата в сезоне. планировали получить оценки повыше?

Гурейро: – Хотелось, конечно, но чемпионат Европы еще не заканчивается. Постараемся завтра сделать все, чтобы получить максимальные высокие баллы в произвольном танце.

– Вы кашляете, заболели?

Гурейро: – На чемпионате России много говорили: "Как хорошо, что мы не заболели!" Но в итоге на прошлой неделе простыл. Сначала был синусит, сейчас бронхит уже скорее. В понедельник сходим к лору, проверимся.

– Тиффани, у вас в маникюре триколор, в случае поездки на Олимпиаду придется стирать?

Загорски: – Да, еще не видно, что он у меня еще и на коньках, так я еще сильнее чувствую, что выступаю за Россию.

Напомним, что произвольная программа у танцевальных пар на льду пройдет завтра и стартует в 13.40. (Екатерина БЕСПАЛОВА)