Тиффани Загорски: "Сделали все до конца, и это здорово"

Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски, представляющие Россию, отметили, что довольны коротким танцем на чемпионате страны. По словам партнера, простуда не помешала хорошо подготовиться. По итогам турнира будет сформирован состав сборной России на чемпионат Европы 2017 года.

- Мы довольны, подготовка к чемпионату России была тяжелой, перед турниром у нас, как обычно, кто-то заболел, как правило это я, - цитирует ТАСС Гурейро. - В принципе, успели выздороветь и хорошо подготовиться. Неделю готовились и заболели. В целом прокатом довольны.

- Сделали все до конца, и это здорово, полны энергии. Немножко боялась за твиз, утром на тренировке не получилось, а сейчас смогла и поэтому такая счастливая стою сейчас перед вами, - сказала Загорски.