Тиффани Загорски: "Глянула на трибуны, а там много людей, огромный российский флаг..."

Российский танцевальный дуэт Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро остались довольны атмосферой на чемпионате Европы в Москве. Пара заняла на турнире шестое место.

– Сегодня у нас только позитив, чувствовали, что хорошо сегодня проедем, даже по ходу проката успели насладиться домашней атмосферой, – сказал Гурейро.

– Когда мы выходили на лед, Джон мне сказал: "Смотри!", я глянула, а там столько людей, огромный российский флаг, нам хлопают. И мне стало так хорошо!– рассказала Загорски.

– Понятно, что вы не попадаете на Олимпиаду, но произойти может всякое, будете держать себя в тонусе?

– Мы в любом случае запасные и сезон для нас в самом разгаре. Будем готовиться к соревнованиям, а уж к каким, посмотрим,– ответил Гурейро. (Екатерина БЕСПАЛОВА)