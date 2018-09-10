"Теперь я немного знаю о футболе". Евгения Медведева и капитан "Спартака" Денис Глушаков

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева разместила в своем Инстаграм совместное фото с капитаном и полузащитником футбольного "Спартака" Денисом Глушаковым.

Фигуристка в конце прошлой недели прилетела в Москву и в минувшие выходные представила свои программы на сезон во время контрольных прокатов. Это первое появление Медведевой в России после ухода от тренера Этери Тутберидзе и начала работы с североамериканским специалистом Брайаном Орсером. И ей, и олимпийской чемпионке Алине Загитовой во время прокатов не удалось избежать падений.

"Теперь я немного знаю о футболе", – написала Медведева под фото с Глушаковым.

"Познакомились с Женей. Скромная, обаятельная и блестящая спортсменка! Желаю тебе побед и удачи во всем", - написал позже Глушаков в своем Инстаграм под тем же фото с двукратным серебряным призером Олимпиады.

Пользователи оценили кадр, в очередной раз отдав должное красоте спортсменки. При этом многие пожелали ей удачи в сезоне.

Футбольных вопросов было гораздо меньше. "Так все-таки Месси или Роналду?" – один из них. "Это он попросил с тобой сфоткаться или ты у него?" – пошутил один из читателей. "Правильно. Давай присоединяйся, в спартаковские ряды", – со смайлами написал другой. "Самое главное, что нужно знать, – это то, что ЦСКА всегда будет первым. Денис мог совсем другие вещи рассказать, но это неправда!" – иронично заметил третий.