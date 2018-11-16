Татьяна Волосожар, жена Максима Транькова – об угрозах фанатов Алины Загитовой

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар, супруга Максима Транькова, высказала в интервью "СЭ" свое мнение по поводу атаки на мужа, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на фигуриста и его семью и с угрозами и оскорблениями.

– Ну, писали и писали гадости. Раньше бумага терпела, теперь терпит интернет, – сказала Волосожар. – Я вам советую не обращать внимания на этот негатив, а лучше поболеть за наших ребят, которые выступают сегодня в короткой программе московском "Гран-При", в том числе, и за Загитову.

– Раньше сталкивались с таким проявлением ненависти – ведь вашей семье угрожают расправой? Или в прошлом подобное можно было услышать только на футбольном стадионе?

– Это было всегда, просто с появлением интернета стало более доступным. Наши фигуристки сейчас известны настолько же, насколько в свое время Ягудин и Плющенко. Все крутится вокруг них, поэтому естественно, что поклонники пытаются найти все возможные комментарии о своих кумирах и к чему-то придраться. Не вижу никакой проблемы. Просто такие люди сразу отправляются в бан – и все.

– Ваш муж сказал, что многие спортсмены на Олимпиаде в Пхенчхане болели за Медведеву. А вы за кого?

– За Россию. Наши ведущие фигуристки заняли первые два места на пьедестале, поэтому я очень порадовалась такому результату.

– Собираетесь ли вы применять какие-либо действия в связи с угрозами? Нанимать охрану?

– Еще раз повторю – не стоит паниковать из-за болельщиков, которые абсолютно некомпетентны.

– Что вы хотите сказать тем, кто пишет в соцсетях гадости про вашу семью?

– Считаю таких недостойными моих комментариев. (Иван Торопцев)