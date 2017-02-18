Татьяна Волосожар: "Спасибо безграничное всем, кто поздравил с рождением дочери"

Двукратная олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар поблагодарила болельщиков, которые поздравили ее и Максима Транькова с рождением дочери. 16 февраля фигуристы объявили, что стали родителями.
– Дорогие наши друзья, подписчики, знакомые!!! Все, кто писал и поздравлял нас с рождением доченьки, спасибо вам безграничное за все поздравления, пожелания и те теплые слова, что вы писали и говорили! – написала в своем "Инстаграме" Волосожар.
Дорогие Наши друзья, подписчики, знакомые!!! Все кто писал и поздравлял нас с рождением доченьки!!! СПАСИБО Вам Безграничное, за все поздравления, пожелания и те тёплые слова, что вы писали и говорили! С ❤!!! Спасибо большое Сергею @bermeniev за мои любимые фото! #vlszhrtrnkv #sergeybermeniev #vlszhrtrnkvbaby #моябэбичка #mylove #family #happy #любовь #счастье #добро #ангелочек #новаяжизнь