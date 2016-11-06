Татьяна Тарасова: "Выступление Майорова на "Гран-при России" следовало остановить"

Известный тренер Татьяна Тарасова выразила мнение, что судьи московского этапа серии "Гран-при" должны были остановить выступление в произвольной программе Александра Майорова, у которого на протяжении всего проката шла кровь из носа. По ее словам, необходимо более внимательно относится к спортсменам.

- Кровь не останавливалась на протяжении всего выступления, но судья не счел нужным остановить программу, - приводит ТАСС слова Тарасовой. - Я предполагаю, что у него упало давление, прокат надо было остановить. Следует быть внимательнее к спортсменам.