Татьяна Тарасова: "Возможно, в будущем фигуристы будут прыгать и каскад из двух четверных прыжков"

Тренер-консультант сборной России Татьяна Тарасова считает, что уровень развития фигурного катания со временем позволит спортсменам исполнять каскад из двух четверных прыжков. Специалист отметила, что нет предела совершенству.

- Сейчас один фигурист способен исполнить все пять четверных прыжков, хотя еще четыре года назад этого нельзя было представить, - цитирует ТАСС Тарасову. - Но это еще не предел, потому что можно прыгать "4-3", а можно и "3-4", и еще нет правил, которые бы позволили поставить за такой прыжок больше, чем за первый. Но мы с Алексеем Ягудиным пробовали это. Возможно, не при нашей жизни, но в будущем будут прыгать и "4-4.

Предела совершенству нет, это простые вещи, закон. Когда мы узнали, как прыгать тройной, мы стали задумываться над тем, как прыгать четверной. А потом стали появляться дети, которые специально для этого скроены.