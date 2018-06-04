Татьяна Тарасова: "Вопрос о повышении возраста перехода во взрослое катание могут рассмотреть позже"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала отказ Международного союза конькобежцев (ISU) повысить минимальный возраст участников взрослых соревнований.

"Во-первых, надо подавать документы вовремя, если что-то хотите менять. Если этот вопрос так волнует мировую общественность, то он не должен подаваться в последний момент. Пока все выглядит так, что эти изменения задумали только потому, что у нас в России есть молодые девочки, способные побеждать и нужно разрушить эту тенденцию. Если этот вопрос будет обдуман и правильно оформлен, то его рассмотрят на следующем конгрессе. Конечно, девочки в 15 и 17 лет абсолютно разные. Поспешных решений в таких сложных вопросах быть не должно", - сказала Тарасова. (Михаил ПОТАПОВ)