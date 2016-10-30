Татьяна Тарасова: "В Канаде Медведева показала, кто есть кто"

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова высказала мнение, что чемпионка мира Евгения Медведева показала очень хороший и правильный прокат для начала сезона на втором этапе серии "Гран-при". Россиянка победила в канадской Миссиссоге, набрав по сумме короткой и произвольной программ 220,65 балла. По словам Тарасовой, еще по открытым прокатам сборной России в Сочи было видно, какой объем работы на тренировках выполняет Медведева.

– Это еще не самый лучший ее прокат – у нее будут прокаты и лучше, – приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. – Но это очень хороший и правильный прокат для начала сезона. Она показала, кто есть кто. У нее очень хорошие программы, спасибо большое Илюше Авербуху и Этери Тутберидзе, и всей команде, которая с ней работает в такой дружеской и очень строгой обстановке.

В сентябре было понятно, что девочка работает больше, чем все остальные – раза приблизительно в два. Она работает очень умно, очень верит в своего тренера. Женя выполняет просто огромные объемы на тренировках. Было видно, на что она вообще готова. Она прыгает разные прыжки, в том числе и каскад из трех тройных. Видно ее развитие, но при этом она не теряет то, что умеет.

Женя – девочка очень умная, и это большая редкость, такой подарок любому тренеру во всем мире. Она просто такая работяга! Она получает удовольствие от прыжков и катания, а катание получает удовольствие от нее.