14:40 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Татьяна Тарасова: "Уход Медведевой от Тутберидзе не может быть безосновательным"

Евгения МЕДВЕДЕВА и Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Евгения МЕДВЕДЕВА и Этери ТУТБЕРИДЗЕ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
 
Этери ТУТБЕРИДЗЕ (слева) и Евгения МЕДВЕДЕВА.Тутберидзе vs Медведева. Скандал был неизбежен?

Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова выразила мнение, что решение российской фигуристки Евгении Медведевой прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе не является безосновательным. 

- Чтобы Жене принять такое решение, какое она приняла, нужны основания. Она не похожа на того человека, который легко освобождается от людей, которые составляли ее мир, – цитирует Тарасову Первый канал.

Ранее стало известно, что двукратная чемпионка мира и Европы, серебряный медалист Олимпиады-2018 решила уйти от Тутберидзе. Существует вероятность, что Медведева будет заниматься у канадца Брайана Орсера.

 

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