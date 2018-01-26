Татьяна Тарасова: "У юниоров в танцах на льду есть перспективы, если судить, а не подсуживать"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что на чемпионате России среди юниоров в танцах на льду увидела несколько сильных пар. Также специалист добавила, что поражена выступлением Арины Ушаковой и Максима Некрасова.

– Я увидела несколько сильных танцевальных пар – и не только среди лидеров, но и тех, кто находится дальше, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. – Пусть они даже сегодня ошибались, но у них есть нечто новое и интересное. Совершенно поражена Ушаковой и Некрасовым – просто в восторге от их танца. Очень хорошо, технично катались ребята, которые заняли первое место.

Три ведущие пары точно будут защищать честь Родины на всех турнирах, но перспективы есть очень у многих. Они выглядят необычно, интересно, если они разовьются за те несколько лет, которые еще проведут в юниорах, и если мы будем правильно их судить, а не подсуживать – будет все хорошо.