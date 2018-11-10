Татьяна Тарасова: "Туктамышева справилась на 90 процентов, а в конце завела весь зал"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что ей нравится дуэт фигуристки Елизаветы Туктамышевой и тренера Алексея Мишина. На этапе "Гран-при" в Японии россиянка стала третьей. Ранее она выиграла Skate Canada.

- Лиза плюс Алексей Николаевич (Мишин) - просто супер! - приводит "РИА Новости" слова Тарасовой. - Алексей Николаевич в свои годы выходит каждый день на лед и получает от этого удовольствие. Нам, тренерам, повезло, потому что профессия – это наша жизнь. И идем мы на каток каждый день с огромным удовольствием. А сегодня главное, что Лиза в Финале. Она справилась на 90%, в такой тяжелой борьбе каталась спокойно и в конце завела весь зал.

Вообще японские девочки меня потрясли, особенно Кихира. А также фигуристка из Южной Кореи (Им Ын Су - 6-е место). Техничная, хорошо катающаяся, очень быстрая и музыкальная. Талантливая красавица, а красоту никто не отменял. Мы наблюдаем рождение новой звезды, - отметила специалист. - Катается у Рафика Арутюняна, русский след у этой девочки.