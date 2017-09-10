Татьяна Тарасова: "Туктамышева почувствовала вкус к катанию, а не только к прыжкам"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова похвалила Елизавету Туктамышеву за выступление на контрольных прокатах в Сочи.

- Мне очень понравилась Лиза Туктамышева. Мне она понравилась, потому что это очень сложное дело: Алексей Николаевич Мишин ее восстановил, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - Она напоминала мне Лизу ту, которую я знала. С прекрасными прыжками. Мне кажется, что Лиза почувствовала вкус к катанию, а не только к прыжкам. Она выглядела хорошо. Давно ее такой не видела. Она сейчас выглядела лучше, чем в прошлом году.

Радует, что она так начинает сезон. Смотреть на нее очень приятно. Это вселяет уверенность в то, что что она будет конкурентоспособной.