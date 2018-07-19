Татьяна Тарасова: "Тен был выдающимся мальчиком"

Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала смерть своего бывшего ученика Дениса Тена. Напомним, что казахстанский фигурист, бронзовый призер зимних Олимпийских игр в Сочи, скончался сегодня в больнице Алма-Аты после ножевого ранения в бедро.

- О таких вещах вообще говорить неудобно, - сказала Тарасова. - Я с мамой говорила тогда, когда он еще был жив. Это были, наверное, последние его минуты.

- Шансов на его спасение не было?

- Этого не знаю. В машине сейчас сижу, я не в курсе. Не передают по радио.

- Каким он вам запомнился?

- Он выдающийся мальчик. Особенности у него были для завоевания любых медалей. Он был очень талантлив и трудолюбив. Что встречается очень редко. Все. (Арман МКРТЧЯН)

Призер Олимпиады Тен умер от ножевого ранения. Жуткая история в Казахстане