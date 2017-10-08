Татьяна Тарасова: "Сотскова хорошо подготовилась к сезону"

Российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что фигуристка Мария Сотскова выбрала хорошую композицию для своей произвольной программы. Сегодня она выиграла турнир серии "Челенджер" в финском Экспоо.

- Очень хорошо по баллам и по катанию, - приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. - Маша очень хорошо подготовилась. Выросла и ничего не потеряла, очень сильные докруты. Очень хорошо они поработали с Водорезовой. Маша может еще прибавить, она выучила прыжки с руками, которые ранее она не делала. У нее есть еще по мелочи недоработки, но программа очень хорошая, она ее чувствует.

Потрясающая музыка ("Лунный свет" Клод Дебюсси), глубокая, мировой шлягер классической музыки. Она в нее попадает, слышит ее, живет в этой музыке, а это большое дело. Плюс делает очень сильные элементы, хорошее скольжение.