Татьяна Тарасова: "Сказала Меньшикову "спасибо". Он понял, что папа за человек"

Сегодня легендарному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполняется 70 лет. Накануне юбилея с ней встретился обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Публикуем первую часть разговора.

– Пару лет назад я разговаривал с одним из сценаристов "Легенды №17" Михаилом Местецким. И он рассказывал: "Тарасова была на премьере. И сказала режиссеру Николаю Лебедеву: "Вы не обижайтесь, но если мне не понравится, то я встану и уйду прямо посреди показа". Хоть один раз был позыв?

– Нет. Знаете, столько совершенно безобразных фильмов сделали об отце... В одном мама пьет не закусывая. Папа все время в качестве какого-то зверя выступает. И я это действительно сказала. В тот день мне позвонила Нина Зархи (кинокритик, завотделом зарубежного кино журнала "Искусство кино". – Прим. И.Р.) – и ей вообще заявила: "Не поеду". А она ответила: "Моя подруга была утром на журналистском показе. Тебе можно идти. Иди спокойно".

И Миша Куснирович сказал: "Ни на чем не настаиваю. Только прошу тебя приехать ко мне в ГУМ". А я его слушаюсь. Потому что он тот человек, общение с которым можно считать за большое счастье. И умница, и талант, и добрятина. Кстати, в знак любви к Куснировичу я решила свой день рождения справлять в его олимпийской форме. А то сейчас мы вообще не понимаем, в чьи руки это отдано. Мы все его форму любили, это был наш знак. Много лет ходили самые красивые и самые яркие. У нас всегда начинают что-то менять с самого хорошего. Рекомендовала бы им заняться чем-то другим. Как сказал Жванецкий, что-то не так в консерватории.

– В итоге вы все-таки поехали.

– Да. Даже специально не одевалась, приехала как есть. И очень благодарна, что испытала... такое. Странное чувство. В конце боялась даже на экран смотреть. Мне казалось, будто папа – здесь. Это и называется великой силой искусства. Честно. У меня даже два раза это было. Второй – когда мы поехали в Сочи, где фильм смотрела юниорская сборная России перед чемпионатом мира, и туда пришел Путин. И опять ко мне это состояние вернулось на нескольку секунд. Я вообще не могла спать. Такая у меня была связь с отцом.

Мне жаль, что они ко мне не обратились. Знала, что об отце снимают – и нашла много фотографий. Думаю, что можно было сделать его абсолютно похожим. Ведь у Олега Меньшикова в лице есть то, что было у отца в молодости. Есть у меня одно фото, где просто очень большое сходство. Но они позвонили, когда практически все сделали, и позвали меня на съемочную площадку. Спросила: "Зачем? У вас же все сделано. Не пойду".

Но это не важно. Потому что в итоге я ему (режиссеру Лебедеву. – Прим. И.Р.) позвонила и поблагодарила. И Меньшикову – тоже. Видимо, он просто понял, что папа за человек. А ведь по большому счету никто этим никогда не интересовался. Каждая его клетка была направлена на служение флагу. И для него это – Отечество, и это не было придумано. Так мы жили.

Татьяна Тарасова: "Лишь после моей пятой победной Олимпиады отец сказал: "Здравствуй, коллега"