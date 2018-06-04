15:24 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Татьяна Тарасова: "С изменением правил у судей станет больше возможностей быть несправедливыми"

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала изменения правил, которые были приняты Международным союзом конькобежцев (ISU).

"Что касается изменений правил, что считаю большой ошибкой. Я считаю, что мужская программа делается очень сложная: убрали один прыжок, но при этом убрали целых 30 секунд времени. Это сильно усложнило программу. Не понимаю, почему ISU не консультируется с тренерами и с фигуристами, когда такое вводит. Нужно тогда было вторую дорожку снять, иначе получается, что мы усложняем программу, делаем плюс 5 и минус 5, а это совершенно неправильно. У судей теперь появилось еще больше возможностей быть несправедливыми. Я не поддерживаю направление о стоимости четвертых прыжков. Это прогресс, а его остановить невозможно, если мы говорим о настоящем мужском одиночном катании" - сказала Тарасова. (Михаил ПОТАПОВ)

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!