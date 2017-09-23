Татьяна Тарасова: "Радионова катается сильнее, чем в прошлом году"

Известный тренер Татьяна Тарасова отметила, что россиянка Елена Радионова в начале нового сезона катается сильнее, чем в прошлом. Сегодня 18-летняя фигуристка стала третьей на мемориале Ондрея Непелы в Братиславе, набрав за прокат короткой и произвольной программ в сумме 182,21 балла.

- Слава богу, что ее в прошлом году удалось отстоять в командном первенстве, иначе она бы вообще потеряла год, - цитирует "Р-Спорт" Тарасову. - Для начала сезона она катается намного сильнее, чем каталась в прошлом году, и это нужно обязательно отметить. Это безусловно, нет никаких вопросов. Надо следить за весом, за формой. Она на тренировках может делать в два раза больше, нужно не бояться делать это на соревнованиях.

Она каталась лучше, но ни с того ни с сего не проконтролировала четверть секунды, конек поставился на ботинок, и она упала. У нее стоял каскад тройной лутц - тройной тулуп и другая комбинация с лутцем (тройной лутц – ойлер – тройной сальхов). Она прыгнула лутц, и ее перекрутило, поэтому не стала прыгать тулуп во избежание.

На тренировках вторым элементом у нее идет флип, и она может сделать флип-тулуп, что и делает. Но здесь, на соревнованиях, она побоялась это сделать. Она никогда не срывает лутц, я и раньше предлагала им поставить его во вторую часть короткой программы, надо же на чем-то набирать.

Программа у нее прекрасная, подобран правильный хореограф. Надо поднимать свой максимум, тогда и будет все выглядеть уверенно. Потому что когда Женя (Медведева) заходит на прыжок, я за нее не волнуюсь, в отличие от всех других, включая Лену.