Татьяна Тарасова: "Радионова доказала, что умеет справляться с собой, выиграв в Пекине"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что Елена Радионова, одержав победу на этапе "Гран-при" в Пекине, показала, что умеет справляться с собой и не утратила желания побеждать. Радионова гарантировала себе выход в финал "Гран-при", который пройдет 8 - 11 декабря в Марселе.

– Я очень рада, что Лена с собой справилась в такое тяжелое для себя время, что она не утратила желания побеждать, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. – Она очень волевой и сильный человек. Такие люди всегда нужны в команде – они могут побеждать, они всегда будут на самой большой высоте, потому что у них сильный характер. А у Лены очень сильный характер, и она понимает тяжесть своего положения сейчас, потому что она очень выросла и вытянулась, вес у нее поменялся, как и центр тяжести. Она борется на тренировках каждый день, старается работать во всю мощь.

Меняется ее организм, условия, в которых она тренируется, но она сохраняет уверенность и способность побеждать вместе со своим тренером Инной Гончаренко, которая работает с ней с 4 лет – это единичный случай в нашей практике. Она приняла эту девочку на ее первых шагах и вырастила ее! И я очень рада, что и спортсменка растет, и тренер вырос. Гончаренко очень жесткий тренер, у нее тяжело тренироваться.