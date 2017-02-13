Татьяна Тарасова: "Отца отлучили от профессии, потому что он не сдал игру чехам в Саппоро"

Сегодня легендарному тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой исполняется 70 лет. Накануне юбилея с ней встретился обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР. Публикуем первую часть разговора.

– Роковую роль для Тарасова, пусть и не сразу, сыграл тот матч со "Спартаком" в 1969-м, когда он при Брежневе увел ЦСКА со льда?

– Нет. Тогда только заслуженного сняли. Я два раза в жизни видела его слезы. Один раз, когда мы с ним разбились на машине. У меня была черепно-мозговая травма, и с тех пор голова болит. Мне было семь лет. А второй раз – когда с него заслуженного сняли. Он прямо упал на кровать и плакал. Больше – никогда.

– Даже когда его ушли после Олимпиады в Саппоро?

– Да. Там все и произошло. Я слышала, что они, руководители эти, просили его сдать чехам последний матч, когда мы за два тура до конца выиграли турнир, и нам уже ничего не было нужно. А соратникам по соцлагерю надо было помочь опередить американцев и взять серебро. Они с Чернышевым отказались, команда выиграла, США стали вторыми, Чехословакия – третьей. И дальше была расправа. Я как раз в Саппоро начинала, приехала туда со своей парой. А папа, получилось, там закончил.

Татьяна Тарасова: "Лишь после моей пятой победной Олимпиады отец сказал: "Здравствуй, коллега"