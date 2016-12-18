16:03 | ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Татьяна Тарасова: "Очень жаль, что Липницкая травмировалась"

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Известный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристке Юлии Липницкой нужно обязательно продолжать выступать на различных турнирах после того, как она восстановится от травмы. Спортсменка получила повреждение тазобедренного сустава и поясницы из-за чего пропустит отбор на чемпионаты Европы и мира.

– Речь не идет только об этом сезоне, нужно всегда готовиться, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. – Мне очень жаль, что она травмировалась. У нас много соревнований разного уровня, но если она не пройдет отбор на чемпионате России, то нет другого правила отбора. Но у нас есть много других соревнований, на которых ей, после того как поправится, надо выступать.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/figure_skating/20161218/1113929901.html

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