Татьяна Тарасова: "Очень жаль, что Липницкая травмировалась"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова считает, что фигуристке Юлии Липницкой нужно обязательно продолжать выступать на различных турнирах после того, как она восстановится от травмы. Спортсменка получила повреждение тазобедренного сустава и поясницы из-за чего пропустит отбор на чемпионаты Европы и мира.

– Речь не идет только об этом сезоне, нужно всегда готовиться, – цитирует "Р-Спорт" Тарасову. – Мне очень жаль, что она травмировалась. У нас много соревнований разного уровня, но если она не пройдет отбор на чемпионате России, то нет другого правила отбора. Но у нас есть много других соревнований, на которых ей, после того как поправится, надо выступать.