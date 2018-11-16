Татьяна Тарасова о травле Транькова: "То, что на Олимпиаде не болели за Загитову - полная ерунда"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова высказала "СЭ" свое мнение по поводу нападок на двукратного олимпийского чемпиона Максима Транькова, который стал жертвой травли в Инстаграме со стороны фанатов Алины Загитовой.

Траньков высказал мысль, что на Играх в Пхенчхане все спортсмены болели за Евгению Медведеву, при этом уточнив, что Загитова выиграла заслуженно. После этого поклонники Алины обрушились на него с угрозами и оскорблениями.

- Я не читала, поэтому отвечать на вопрос не могу. Полная ерунда, что за Загитову не болели, это неправда. Это неправда! Все. (Арман Мкртчян)

Скандал с Траньковым - расплата за популярность. Но он может быть полезен