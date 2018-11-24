Татьяна Тарасова - о реакции зрителей на прокат Медведевой: "Они не осуждают, а сопереживают!"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова заявила, что фигуристке Евгении Медведевой надо дать время. 19-летняя спортсменка заняла 4-е место на этапе "Гран-при" во Франции, набрав 192.81 балла по сумме двух программ.

- Это разные вещи, выигрывать в 16 лет и побеждать себя в 19 лет, - сказала Тарасова в эфире "Первого канала". - Надо дать время. Спасибо вам, дорогие французские зрители, за поддержку! Зал не состоит только из наших злых журналистов. Он состоит из людей, которые любят и понимают, не осуждают, а сопереживают. Терпи, Женя!

Отметим, что Медведева не попала в финал "Гран-при".

Все о фигурном катании - здесь