Татьяна Тарасова – о критике журналистов в адрес Медведевой: "Да чтоб они провалились на месте!"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова обвинила российских журналистов в травле фигуристки Евгении Медведевой. 71-летняя специалистка считает, что на 19-летнюю спортсменку накинулись, как на живое мясо.

– Когда я читаю заметки журналистов, то у меня волосы встают дыбом, – цитируют Тарасову "Говорит Москва". – Просто накинулись, как на живое мясо. Что люди могут знать об этом? От чего уходят, расстаются с тренером, отчего уезжают. Такая идет травля в ее сторону, самая настоящая. И уж прямо наши журналисты настолько осведомленные, уже так они знают технику, так они знают ее взгляд. Пишут, что взгляд у нее такой злой. Да чтоб они провалились на месте! Откуда у нее злой взгляд? У нее взгляд, к сожалению, растерянный.

Ранее в блоге "Р-Спорт" опубликовали статью под названием "Злой взгляд Медведевой. Зачем ей эта старая привычка?".

Напомним, что Медведева допустила два падения на этапе "Гран-при" во Франции и заняла только 4-е место. 19-летняя спортсменка не смогла выйти в финал.