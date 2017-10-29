Татьяна Тарасова: "На Медведеву интересно смотреть, на Осмонд - нет"

Известный российский тренер Татьяна Тарасова отметила, что не разделяет восторга от выступления Кейтлин Осмонд на Scate Canada. 21-летняя спортсменка выиграла соревнования с произвольной программой "Лебединное озеро".

- Должна вам сказать, что не разделяю восторгов в отношении Кейтлин Осмонд, пусть она и выиграла эти соревнования, - приводит "Р-Спорт" слова Тарасовой. - Более того, считаю ее произвольную программу неудачной. В ней нет изыска, какой был в короткой программе "Эдит Пиаф", в которую я ностальгически влюбилась еще год назад, когда увидела впервые. Сейчас же, наблюдая за тем, как Осмонд катает "Лебединое озеро", вспоминала, например, о том, что под эту музыку у меня гораздо более убедительно в свое время каталась Саша Коэн. Но дело не в этом. А в том, что нельзя брать великую музыку Петра Ильича Чайковского, написанную им специально для балета, и делать из нее "просто программу". Это как катать "Лунный свет" Дебюсси и всю программу бегать по льду на зубцах.

Осмонд не чувствует балетного стиля, и для меня это странно. Можно ведь, наверное, ради такой программы посмотреть балет – Майю Плисецкую, Диану Вишневу. Так что пока для меня канадка выглядит совсем неубедительно. Чего я не могу сказать, например, в отношении Жени Медведевой с ее "Анной Карениной". Пусть музыка немножко ей не по возрасту, но такую Медведеву мы еще никогда не видели. Поэтому смотреть на нее мне интересно. А на Осмонд – нет.